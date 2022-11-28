В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена при пересчете денежной наличности в одном из банков Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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Из него следует, что экспертиза, проведенная в экспертно-криминалистическом центре, подтвердила, что банкнота является поддельной.

«Фальшивка поступила от местного жителя 1994 года рождения. [...] В ходе осмотра квартиры данного гражданина других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».