Жительница Ухтинки после общения с «сотрудницей банка» оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Ухтинки Пензенской области 1954 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 630 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, под предлогом предотвращения незаконных операций звонившая посоветовала собеседнице самостоятельно получить кредит, а деньги перевести на «безопасный счет».

«Женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги [...] на банковскую карту, предоставленную злоумышленницей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».