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Житель Пензы предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему

09:25 | 30.11.2022 | Криминал

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Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя Пензы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему завершено.

Житель Пензы предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 18 августа 2022 года обвиняемый [...] находился в компании знакомых во дворе дома на улице Клары Цеткин в Пензе. Молодой человек подошел к потерпевшему и неожиданно для последнего нанес ему удары руками и ногой в область лица. В ходе допросов злоумышленник пояснил, что за несколько дней до этого между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за девушки. В результате нанесенных ударов несовершеннолетнему 2005 года рождения причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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