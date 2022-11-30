Житель Пензы предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему Криминал

Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя Пензы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему завершено.

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«По данным следствия, вечером 18 августа 2022 года обвиняемый [...] находился в компании знакомых во дворе дома на улице Клары Цеткин в Пензе. Молодой человек подошел к потерпевшему и неожиданно для последнего нанес ему удары руками и ногой в область лица. В ходе допросов злоумышленник пояснил, что за несколько дней до этого между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за девушки. В результате нанесенных ударов несовершеннолетнему 2005 года рождения причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.