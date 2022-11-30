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Житель Городищенского района получил 250 часов обязательных работ за кражу чугунных плит с кладбища

12:32 | 30.11.2022 | Криминал

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Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Суд назначил 52-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который похищал чугунные плиты с кладбища, наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Житель Городищенского района получил 250 часов обязательных работ за кражу чугунных плит с кладбища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в начале августа 2022 года злоумышленник, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкую кражу, неоднократно похищал с территории кладбища поселка Затон чугунные плиты с целью получения денежных средств от их реализации. Первый раз он похитил девять плит общей массой более 400 кг, во второй раз — одну плиту массой около 45 кг. Сумма ущерба от его преступных действий превысила 9 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что подсудимый свою вину признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание по совокупности преступлений в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с осужденного в их пользу материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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