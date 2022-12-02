В отношении жителя Малой Сердобы, который пытался расплатиться в аптеке билетом «Банка приколов», возбуждено дело Криминал

Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено в отношении жителя Малой Сердобы Пензенской области 1961 года рождения, который пытался оплатить покупку в аптеке билетом «Банка приколов».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный гражданин, находясь в помещении аптеки, пытался расплатиться за лекарственные препараты билетом «Банка приколов» достоинством 5 тыс. «дублей». Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.