16:06:08 Пятница, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении жителя Малой Сердобы, который пытался расплатиться в аптеке билетом «Банка приколов», возбуждено дело

12:24 | 02.12.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено в отношении жителя Малой Сердобы Пензенской области 1961 года рождения, который пытался оплатить покупку в аптеке билетом «Банка приколов».

В отношении жителя Малой Сердобы, который пытался расплатиться в аптеке билетом «Банка приколов», возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный гражданин, находясь в помещении аптеки, пытался расплатиться за лекарственные препараты билетом «Банка приколов» достоинством 5 тыс. «дублей». Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Новости партнеров
Читайте также
Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после ДТП в Пензе В Пензе пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке катушечного магнитофона
В Пензенской области за 11 месяцев 2022 года выявлено более 480 нарушений законодательства о защите прав инвалидов В Городищенском районе прокуратура потребовала снести восемь аварийных домов
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама