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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке катушечного магнитофона

14:09 | 02.12.2022 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1970 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке катушечного магнитофона по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке катушечного магнитофона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке и доставке, после чего ему была прислана ссылка.

«Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты. После этого он обнаружил, что с его счета списана сумма в размере 77 тыс. рублей. Мнимый продавец перестал выходить на связь, а гражданин товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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