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Жителя Пензенской области будут судить за занятие высшего положения в преступной иерархии

16:44 | 02.12.2022 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. 36-летний житель Каменского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жителя Пензенской области будут судить за занятие высшего положения в преступной иерархии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, с мая 2019 года обвиняемый занял одно из высших положений в преступной иерархии. За ним была определена зона влияния в пределах территории одного из районов Пензенской области. Обладая соответствующими полномочиями, он придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции, а также негласно выполнял функции по управлению преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду подконтрольной ему территории, организации сбора средств, полученных незаконным путем, и распределению их в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, в августе 2020 года вблизи организации общественного питания в городе Каменке обвиняемый в ходе созданной им конфликтной ситуации произвел не менее одного выстрела из охотничьего одноствольного ружья в сторону находившихся на парковке людей.

«В ноябре 2021 года у одного из баров в Каменке в ходе конфликта с молодым человеком злоумышленник произвел выстрел из травматического пистолета в голову потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что с ноября прошлого года мужчина находится под стражей.

Из пресс-релиза следует, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Пензенский областной суд.

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