В Лунинском районе мужчину будут судить за убийство односельчанина Криминал

Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. 54-летний житель села Напольный Вьяс Лунинского района Пензенской области предстанет перед судом за убийство односельчанина.

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«По версии следствия, в один из дней начала сентября мужчина после употребления алкоголя решил помириться с 63-летним односельчанином. В ходе разговора во дворе домовладения последнего между ними произошел конфликт, и гость нанес потерпевшему имевшимся на месте преступления ножом 46 ранений в области шеи, головы, туловища и верхних конечностей. Через непродолжительное время сельчанин скончался на месте происшествия. Тело погибшего через несколько дней было обнаружено почтальоном», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина свою вину признал и пояснил, что на протяжении двух лет между ним и односельчанином был конфликт из-за того, что тот обвинял его в хищении досок родственника.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лунинский районный суд», — сказала собеседница агентства.