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До двух лет лишения свободы может получить житель Тащиловки, угрожавший женщине убийством

10:16 | 07.12.2022 | Криминал

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Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю станции Тащиловка Сердобского района Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Тащиловки, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина вечером находился в гостях у знакомой 1961 года рождения в поселке Зеленый Дол, где в ходе возникшей ссоры стал угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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