В Нижнем Ломове мужчина лишился 470 тыс. рублей, поверив «сотруднице банка» Криминал

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области 1955 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что мошенники пытаются снять с его счета деньги, лишился 470 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая под предлогом сохранения денежных средств посоветовала перевести их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, мужчина снял со своего счета деньги [...] и перечислил их на банковский счет, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».