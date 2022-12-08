Жительница Земетчинского района осуждена за угон и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Криминал

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения свободы с лишением водительских прав на 2 года назначено 29-летней жительнице Земетчинского района Пензенской области за угон и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

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«По делу установлено, что в ночь на 15 августа 2022 года женщина в своем доме в селе Салтыково употребила спиртные напитки с односельчанином. Когда гость уснул, она взяла его ключи, села за руль принадлежащего ему автомобиля «Lada Largus» и поехала к односельчанке пригласить на пруд искупаться. По пути следования в сторону пруда злоумышленница не справилась с рулевым управлением и произвела наезд на опору газопровода. После этого женщины оставили автомобиль и разошлись по домам. В то же утро сотрудниками полиции причастность злоумышленницы к угону автомобиля была установлена, проведено ее освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в сентябре 2021 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вину в совершении преступлений она признала.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.