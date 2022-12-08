Пензенец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. 22-летний пензенец предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в ночь на 2 апреля 2022 года у кальянной на улице Московской в Пензе между ранее незнакомыми мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес одному из мужчин удар рукой в область головы, в результате которого 35-летний потерпевший потерял равновесие и упал на твердое плиточное покрытие, ударившись о него затылочной частью головы. Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где в июле скончался от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе предварительного следствия обвиняемый пояснил, что не желал смерти мужчине, ударил его в ответ на нанесенный удар.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — уточнила собеседница агентства.