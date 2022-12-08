Жительница Кузнецка после общения с «сотрудником банка» оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. 47-летняя жительница Кузнецка Пензенской области после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что от ее имени подана заявка на оформление кредита, лишилась 350 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, под предлогом предотвращения незаконных операций звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит, а деньги перевести на «безопасный счет».

«Заявительница направилась в отделение банка, где оформила кредит на сумму 350 тыс. рублей и перечислила их на неизвестный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.