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В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство

13:46 | 08.12.2022 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя Пензы в покушении на убийство завершено.

В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 5 сентября 2022 года рядом с входом в парк «Комсомольский» в Пензе между обвиняемым и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт. Злоумышленник достал складной нож и нанес оппоненту один удар в шею. Свои действия мужчина объяснил тем, что потерпевший первым нанес ему удар рукой по лицу. Пострадавший мужчина 1990 года рождения, получив ранение, добежал до ближайшего магазина, где попросил вызвать «скорую помощь». Потерпевший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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