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Житель Бессоновского района обвиняется в убийстве с особой жестокостью

11:23 | 09.12.2022 | Криминал

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Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1983 года рождения обвиняется в убийстве брата, совершенном с особой жестокостью.

Житель Бессоновского района обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 27 ноября 2022 года в Чемодановке обвиняемый, находясь дома, распивал спиртное со старшим братом. В процессе общения между ними возник конфликт. Как пояснил обвиняемый в ходе допросов, брат начал оскорблять его нецензурными выражениями. Разозлившись, мужчина проследовал в гараж, где слил с бензобака мотоцикла бензин в бутылку, и вернулся в комнату брата. Облив потерпевшего бензином, он поджег его с помощью спичек. Потерпевший от полученных термических ожогов скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в пресс-релизе.

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