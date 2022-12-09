05:18:24 Суббота, 10 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стремление заработать на инвестициях обернулось для жителя Пензы потерей почти 2,7 млн. рублей

12:14 | 09.12.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения лишился около 2,7 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Стремление заработать на инвестициях обернулось для жителя Пензы потерей почти 2,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина установил на смартфон приложение для инвестиций и, следуя инструкциям, перевел с помощью банкомата крупную сумму денег на указанные реквизиты.

«После этого он в течение месяца ожидал поступление прибыли, но, поняв, что его обманули, обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту следственным отделом УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 200 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом
В Кузнецке в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении смерти приятелю Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бампера к иномарке
В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама