Стремление заработать на инвестициях обернулось для жителя Пензы потерей почти 2,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения лишился около 2,7 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина установил на смартфон приложение для инвестиций и, следуя инструкциям, перевел с помощью банкомата крупную сумму денег на указанные реквизиты.

«После этого он в течение месяца ожидал поступление прибыли, но, поняв, что его обманули, обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту следственным отделом УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».