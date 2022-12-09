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Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 200 тыс. рублей

16:01 | 09.12.2022 | Криминал

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Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1987 года рождения перевел злоумышленникам около 200 тыс. рублей, пытаясь заказать интимные услуги.

Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина позвонил по номеру, найденному в интернете, и после разговора с неизвестной девушкой перечислил 10 тыс. рублей в качестве предоплаты.

«После этого ему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его звонков на сайте произошел сбой программы и для ее разблокировки необходимо перечислить дополнительные денежные средства. Мужчина проследовал к ближайшему банкомату, с помощью которого перевел 183 тыс. рублей. В дальнейшем девушка перестала отвечать на телефонные звонки, и тогда пензенец обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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