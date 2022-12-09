Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1987 года рождения перевел злоумышленникам около 200 тыс. рублей, пытаясь заказать интимные услуги.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина позвонил по номеру, найденному в интернете, и после разговора с неизвестной девушкой перечислил 10 тыс. рублей в качестве предоплаты.

«После этого ему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его звонков на сайте произошел сбой программы и для ее разблокировки необходимо перечислить дополнительные денежные средства. Мужчина проследовал к ближайшему банкомату, с помощью которого перевел 183 тыс. рублей. В дальнейшем девушка перестала отвечать на телефонные звонки, и тогда пензенец обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».