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Жительница Пензы по совету «сотрудника полиции» перечислила на «безопасный» счет почти 55 тыс. рублей

10:04 | 11.12.2022 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1975 года рождения лишилась почти 55 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы по совету «сотрудника полиции» перечислила на «безопасный» счет почти 55 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что сначала потерпевшей позвонила незнакомка, которая выдала себя за сотрудницу банка и предложила оформить карту.

«Заявительница согласилась и продиктовала свои паспортные данные», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время с женщиной связался по телефону злоумышленник под видом сотрудника полиции, который предупредил ее о якобы предпринятой некими лицами попытке оформить кредит на ее имя и предложил перевести все сбережения на безопасный счет.

«Следуя инструкциям собеседника, потерпевшая через кассира банка на улице Суворова со своего счета сняла денежные средства в сумме 54 тыс. 952 [рубля] и через банкомат перечислила данную сумму на расчетный счет банка, после чего неизвестный перестал выходить на связь, а гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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