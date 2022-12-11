Жительница Пензы по совету «сотрудника полиции» перечислила на «безопасный» счет почти 55 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1975 года рождения лишилась почти 55 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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Из него следует, что сначала потерпевшей позвонила незнакомка, которая выдала себя за сотрудницу банка и предложила оформить карту.

«Заявительница согласилась и продиктовала свои паспортные данные», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время с женщиной связался по телефону злоумышленник под видом сотрудника полиции, который предупредил ее о якобы предпринятой некими лицами попытке оформить кредит на ее имя и предложил перевести все сбережения на безопасный счет.

«Следуя инструкциям собеседника, потерпевшая через кассира банка на улице Суворова со своего счета сняла денежные средства в сумме 54 тыс. 952 [рубля] и через банкомат перечислила данную сумму на расчетный счет банка, после чего неизвестный перестал выходить на связь, а гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.