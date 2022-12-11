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В Пензенской области за 11 месяцев выявлено более 170 преступлений коррупционной направленности

12:17 | 11.12.2022 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области выявили 173 преступления коррупционной направленности за 11 месяцев 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области за 11 месяцев выявлено более 170 преступлений коррупционной направленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наиболее подверженными коррупционной преступности сферами продолжают оставаться бюджетные правоотношения и образование», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что из общего числа выявленных за январь-ноябрь преступлений, 52 подпадают под действие ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 47 — ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», 25 — ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 18 — ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 13 — ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 7 — ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», по три — ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», два — ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», по одному — ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок» и ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

«Вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле прокуратуры области», — подчеркивается в сообщении.

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