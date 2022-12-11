В Пензенской области за 11 месяцев выявлено более 170 преступлений коррупционной направленности Криминал

Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области выявили 173 преступления коррупционной направленности за 11 месяцев 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Наиболее подверженными коррупционной преступности сферами продолжают оставаться бюджетные правоотношения и образование», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что из общего числа выявленных за январь-ноябрь преступлений, 52 подпадают под действие ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 47 — ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», 25 — ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 18 — ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 13 — ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 7 — ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», по три — ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», два — ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», по одному — ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок» и ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

«Вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле прокуратуры области», — подчеркивается в сообщении.