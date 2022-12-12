Житель Пензы лишился денег и квартиры после общения с телефонными мошенниками Криминал

Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. 65-летний житель Октябрьского района Пензы лишился денег и квартиры после общения с телефонными мошенниками.

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«Мужчина рассказал полицейским, что в середине октября текущего года на его телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудницей московского банка и сообщила, что со счетами заявителя происходят подозрительные операции. По словам звонившей, для сохранения своих сбережений мужчине необходимо все деньги перевести на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, следуя указаниям незнакомки, пензенец в тот же день снял в банке более 600 тыс. рублей и положил их на счет, который назвала злоумышленница.

«На следующий день мужчина по указанию звонившей оформил кредит на сумму 405 тыс. рублей и перевел всю сумму на указанный счет», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в конце октября мужчине позвонил неизвестный, который заявил, что некие лица якобы пытаются продать квартиру пензенца, и убедил собеседника в необходимости заключения фиктивного договора купли-продажи.

«В ноябре текущего года заявитель продал свою квартиру и все деньги перевел на счет, который указал звонивший», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что мужчина осознал обман лишь тогда, когда в квартиру пришли новые хозяева, которые стали требовать, чтобы он освободил жилплощадь.

«Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составил более 3 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — уточняется в пресс-релизе.