Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке елки и новогодних игрушек Криминал

Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1974 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке искусственной елки и новогодних игрушек по объявлению в одной из социальных сетей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе переписки с неизвестным она перечислила денежные средства в размере 8 тыс. 980 рублей. Однако до настоящего времени товар так и не получила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что продавец перестал выходить на связь с покупательницей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.