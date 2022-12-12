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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке елки и новогодних игрушек

12:15 | 12.12.2022 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1974 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке искусственной елки и новогодних игрушек по объявлению в одной из социальных сетей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке елки и новогодних игрушек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки с неизвестным она перечислила денежные средства в размере 8 тыс. 980 рублей. Однако до настоящего времени товар так и не получила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что продавец перестал выходить на связь с покупательницей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.

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