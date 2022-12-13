Житель Казеевки получил два года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника Криминал

Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Наказание в виде двух лет колонии общего режима назначено жителю села Казеевка Пензенской области, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что днем 25 августа 2022 года мужчина приехал на рыбалку на берег Сурского водохранилища в поселок Ленинка Пензенского района, где выпил спиртные напитки рядом со своим сараем, в котором хранил рыболовные принадлежности. Вечером во время прогулки вдоль берега он встретил своего знакомого в компании еще двух рыбаков. Мужчины разложили на столе продукты и спиртные напитки и собирались поужинать. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения визитер по неосторожности опрокинул стол. Один из рыбаков сделал ему замечание, и между мужчинами возник словесный конфликт. Рассердившись на слова обидчика, злоумышленник взял со стола нож и умышленно нанес им один удар в область живота потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. После совершения преступления мужчина вернулся к своему сараю, где вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый вину признал.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.