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Вступил в силу приговор жительнице Пензы, похитившей более 1,2 млн. рублей под предлогом развития бизнеса в сфере организации банкетов

10:38 | 13.12.2022 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Приговор суда, в соответствии с которым 37-летней жительнице Пензы назначено полтора года колонии общего режима за мошенничество на сумму свыше 1,2 млн. рублей, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор жительнице Пензы, похитившей более 1,2 млн. рублей под предлогом развития бизнеса в сфере организации банкетов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что работавшая администратором банкетного зала ресторана злоумышленница с февраля 2020 года по январь 2021 года под предлогом развития бизнеса в сфере организации банкетов и торжественных мероприятий, в том числе по случаю бракосочетания одной из потерпевших, путем обмана и злоупотребления доверием занимала у своих знакомых денежные средства. Ей удалось обмануть пятерых потерпевших. Сумма причиненного им ущерба составила около 1 млн. 250 тыс. рублей. Вину в совершении преступления подсудимая не признала, указав, что действительно брала в долг денежные средства у потерпевших, однако умысла на хищение не имела, деньги были необходимы на развитие бизнеса. Приговором суда первой инстанции по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что с учетом добровольного частичного возмещения потерпевшим причиненного ущерба суд удовлетворил гражданские иски о взыскании с осужденной более 1,1 млн. рублей.

«Осужденная и ее защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке, выразив несогласие с суровостью назначенного наказания. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание — справедливым», — сказала собеседница агентства.

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