В Пензе при попытке сбыта наркотиков задержаны двое местных жителей Криминал

Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Пензы 1991 и 1994 годов рождения при попытке сбыта наркотиков.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в конце ноября сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о причастности двоих жителей города к распространению наркотических средств; в результате оперативно-разыскных мероприятий они были задержаны.

«Полицейские изъяли у молодых людей 62 свертка, обмотанных изолентой, с веществом светлого цвета внутри. Изъятые свертки были направлены на исследование. Согласно заключению эксперта, содержимое свертков является наркотическим средством. [...] Как рассказали задержанные, наркотики они забирали в тайниках-закладках на территории областного центра с целью дальнейшего распространения», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.