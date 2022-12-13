В отношении жителя Пензы, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1984 года рождения, который предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Новоселов. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он заказал на одном из сайтов в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует также, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.