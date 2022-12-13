Жительница Каменского района по совету «сотрудника банка» перевела на «безопасный счет» 270 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1965 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 270 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, под предлогом предотвращения незаконных операций звонивший посоветовал женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, она сняла денежные средства [...] и совершила 18 переводов на различные счета электронных кошельков. Переведя всю сумму, гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».