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В Спасском районе мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки врио начальника отделения полиции

17:29 | 13.12.2022 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался дать взятку врио начальника отделения полиции за непривлечение его к административной ответственности.

В Спасском районе мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки врио начальника отделения полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 9 декабря в Спасском районе сотрудниками ДПС отделения МВД России по Спасскому району была остановлена автомашина под управлением 25-летнего мужчины. При проверке документов полицейскими установлено, что он лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, который еще не истек. В связи с совершением водителем правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, последний вместе с пассажиром были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Находясь в служебном кабинете, мужчина попытался передать временно исполняющему обязанности начальника отделения полиции взятку в размере 17 тыс. рублей за несоставление административного материала и, как следствие, непривлечение его к административной ответственности. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, так как сотрудник полиции от получения взятки отказался. Противоправные действия взяткодателя пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.

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