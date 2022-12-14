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Вступил в силу приговор в отношении жителя Заречного, осужденного за причинение смерти по неосторожности

09:26 | 14.12.2022 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Приговор суда, в соответствии с которым 37-летнему жителю Заречного Пензенской области назначен год колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор в отношении жителя Заречного, осужденного за причинение смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что ночью 26 июня 2022 года мужчина 1983 года рождения вместе с приятелями проезжал на велосипеде по улице Ленина в городе Заречном. Увидев около магазина своего знакомого в компании нескольких человек, решил поздороваться с ним. Между фигурантом уголовного дела и ранее незнакомым мужчиной из данной компании произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппоненту один удар кулаком в область лица, тот упал на асфальт, ударившись головой», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что 28 июня потерпевший 1978 года рождения скончался от полученной черепно-мозговой травмы в больнице.

«Приговором суда жителю Заречного назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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