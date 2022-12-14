По совокупности трех приговоров житель Тамалы отправится в колонию-поселение Криминал

Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. 37-летний ранее судимый житель рабочего поселка Тамала Пензенской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по совокупности трех приговоров проведет в колонии-поселении два года и два месяца.

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«Установлено, что дважды осужденный к условной мере наказания за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью тамалинец в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 1 июня 2022 года в сквере районного центра поссорился с 38-летним знакомым и нанес ему удар ладонью по лицу и не менее двух ударов ногой в область руки, причинив перелом правой лучевой кости. Телесное повреждение квалифицировано заключением эксперта как вред здоровью средней тяжести. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла из-за старой обиды. О том, что у оппонента сломана рука, он узнал лишь через несколько дней», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, согласно позиции гособвинителя, суд отменил мужчине условное осуждение и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.