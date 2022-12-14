11:47:40 Среда, 14 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По совокупности трех приговоров житель Тамалы отправится в колонию-поселение

10:36 | 14.12.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. 37-летний ранее судимый житель рабочего поселка Тамала Пензенской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по совокупности трех приговоров проведет в колонии-поселении два года и два месяца.

По совокупности трех приговоров житель Тамалы отправится в колонию-поселение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что дважды осужденный к условной мере наказания за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью тамалинец в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 1 июня 2022 года в сквере районного центра поссорился с 38-летним знакомым и нанес ему удар ладонью по лицу и не менее двух ударов ногой в область руки, причинив перелом правой лучевой кости. Телесное повреждение квалифицировано заключением эксперта как вред здоровью средней тяжести. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла из-за старой обиды. О том, что у оппонента сломана рука, он узнал лишь через несколько дней», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, согласно позиции гособвинителя, суд отменил мужчине условное осуждение и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Бессоновского района предстанет перед судом за причинение смерти приятелю Вступил в силу приговор в отношении жителя Заречного, осужденного за причинение смерти по неосторожности
В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке видеокарт
В Пензе при попытке сбыта наркотиков задержаны двое местных жителей Житель Казеевки получил два года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама