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Житель Бессоновского района предстанет перед судом за причинение смерти приятелю

11:38 | 14.12.2022 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1988 года рождения предстанет перед судом за причинение смерти приятелю.

Житель Бессоновского района предстанет перед судом за причинение смерти приятелю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 25 августа 2022 года обвиняемый встретил на улице в Чемодановке двух знакомых. В ходе разговора один из приятелей в шутку начал наносить удары руками по животу злоумышленника, тот попросил прекратить, приятель его просьбы проигнорировал. В итоге между ними произошла драка, обвиняемый нанес потерпевшему не менее трех ударов руками по голове. Пострадавший был госпитализирован. Мужчина скончался в больнице утром следующего дня от полученной черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия мужчина содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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