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В Пензе пенсионерка хотела избавить внуков от алкогольной зависимости и стала жертвой мошенничества

13:00 | 15.12.2022 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. 84-летняя жительница Ленинского района Пензы стала жертвой мошенничества, пытаясь избавить внуков от алкогольной зависимости.

В Пензе пенсионерка хотела избавить внуков от алкогольной зависимости и стала жертвой мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщина увидела рекламу по телевидению, позвонила по указанному телефону и пообщалась с незнакомцем.

«Пенсионерка объяснила, что хочет вылечить своих внуков от алкогольной зависимости. Ответивший мужчина пояснил, что данная процедура возможна, но лечение будет платное. Женщина согласилась. В тот момент заявительница и не догадывалась, что она общается с мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, следуя инструкциям злоумышленника, пожилая женщина осуществила шесть переводов на общую сумму около 250 тыс. рублей, однако обещанная услуга не была оказана, а на звонки пенсионерки больше никто не отвечает.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в тексте.

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