В Пензенской области задержан мужчина, угрожавший бывшей сожительнице убийством Криминал

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в селе Засечном Пензенской области мужчину, который угрожал своей бывшей сожительнице убийством.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел на улице, где злоумышленник поджидал женщину.

«Он подошел к ней, схватил за ручку сумки и притянул к себе. Затем, прислонив лезвие ножа к животу, угрожал убить ее. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли нож. После этого мужчина был доставлен в отдел полиции, где признал свою вину», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.