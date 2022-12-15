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В Пензенской области задержан мужчина, угрожавший бывшей сожительнице убийством

14:33 | 15.12.2022 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в селе Засечном Пензенской области мужчину, который угрожал своей бывшей сожительнице убийством.

В Пензенской области задержан мужчина, угрожавший бывшей сожительнице убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел на улице, где злоумышленник поджидал женщину.

«Он подошел к ней, схватил за ручку сумки и притянул к себе. Затем, прислонив лезвие ножа к животу, угрожал убить ее. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли нож. После этого мужчина был доставлен в отдел полиции, где признал свою вину», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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