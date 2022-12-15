Житель Лунинского района проведет девять лет в колонии строгого режима за убийство односельчанина Криминал

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. 54-летний житель Лунинского района Пензенской области за убийство односельчанина приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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«Следствием и судом установлено, что в один из дней начала сентября 2022 года житель села Напольный Вьяс приобрел спиртное и пришел к односельчанину, чтобы наладить отношения, поскольку ранее между ними происходили конфликты из-за того, что потерпевший подозревал его в краже досок у родственника. Со слов злоумышленника, односельчанин вышел из дома с ножом. Отобрав его, мужчина нанес им потерпевшему более 40 ударов по голове, телу, рукам. После совершения преступления он оттащил тело погибшего за территорию домовладения и ушел к себе домой», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что сельчанин скончался на месте происшествия, его тело через несколько дней обнаружила почтальон.

«Приговором суда жителю Лунинского района назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.