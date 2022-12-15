Житель Городищенского района осужден за совершение ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка Криминал

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1999 года рождения приговорен к семи годам колонии-поселения за совершение ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.

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«Следствием и судом установлено, что 15 мая 2022 года с 22.00 до 23.00 житель Городищенского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащей ему автомашиной марки «Priora», в салоне транспортного средства находились четыре пассажира. Двигаясь со скоростью около 180 км/ч по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал», в селе Старый Кряжим Кузнецкого района водитель выехал на полосу встречного движения, затем совершил наезд на металлическое барьерное дорожное ограждение, после чего автомобиль упал в водосточный канал. В результате ДТП 14-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Из него следует, что находившемуся на переднем пассажирском сиденье молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью, еще две пассажирки в возрасте 16 и 18 лет получили травмы средней степени тяжести.

«Приговором суда жителю Городищенского района назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Осужденный взят под стражу в зале суда», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в пользу матери погибшей взыскано возмещение морального вреда в размере 1 млн. рублей, в пользу пострадавшего молодого человека — 450 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.