Жителя Пензы будут судить за причинение смерти приятелю Криминал

Пенза, 18 декабря 2022. PenzaNews. 43-летний житель Пензы предстанет перед судом за причинение смерти приятелю.

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«По данным следствия, вечером 17 октября 2022 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомого в квартире дома на улице Ватутина в Пензе. В ходе употребления алкогольных напитков между потерпевшим и женщиной, находившейся в гостях, произошел конфликт из-за того, что она курила в квартире. Обвиняемый решил вмешаться в конфликт и заступиться за нее. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 25 ударов руками и ногами по телу и голове, затем один раз ударил его по голове телевизором. После причинения телесных повреждений злоумышленник вместе с женщиной ушел из квартиры потерпевшего. Пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.