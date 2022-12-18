Житель Неверкинского района предстанет перед судом за покушение на дачу взятки судебному приставу Криминал

Пенза, 18 декабря 2022. PenzaNews. Житель Неверкинского района Пензенской области обвиняется в покушении на дачу взятки судебному приставу.

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«По данным следствия, обвиняемый, зная о наличии [...] сводного исполнительного производства о взыскании с физического лица денежных средств, в том числе в его пользу в размере более 700 тыс. рублей, решил противоправным способом ускорить процедуру реализации арестованного имущества должника. С этой целью 10 ноября 2022 года он попытался передать заместителю начальника районного отделения судебных приставов взятку в размере 20 тыс. рублей, положив денежные средства на рабочий стол», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что пристав сообщила сотрудникам уполномоченных органов о покушении на дачу взятки, которые зафиксировали факт совершения коррупционного преступления, денежные средства были изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.