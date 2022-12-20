В Камешкирском районе экс-директора ДК будут судить за мошенничество с использованием служебного положения Криминал

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Бывший директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный дом культуры Камешкирского района Пензенской области» предстанет перед судом за мошенничество с использованием служебного положения.

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«По версии следствия, в сентябре 2021 года работавшая директором МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» обвиняемая издала приказ о начислении около 19 тыс. рублей стимулирующих выплат из муниципального бюджета работнику дома культуры, которому данные выплаты были не положены. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, злоумышленница поручила своему подчиненному обналичить начисленные денежные средства и передать ей 10,5 тыс. рублей под предлогом необходимости их использования для нужд учреждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что полученные деньги женщина потратила на собственные нужды, ее действиями муниципальному учреждению был причинен ущерб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», — сказала собеседница агентства.