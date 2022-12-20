В Никольском районе мужчина приговорен к 6 годам 3 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство пасынка Криминал

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области приговорен к 6 годам 3 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство 21-летнего пасынка.

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«Следствием и судом установлено, что днем 18 мая 2022 года в Никольском районе мужчина, испытывая неприязненные отношения к пасынку, начал выражать свое недовольство по поводу того, что он в очередной раз пригласил в дом своего приятеля, не помогает по хозяйству и не работает. Молодой человек претензии отчима проигнорировал. Мужчина взял на кухне охотничий нож, подошел к лежащему на диване потерпевшему и нанес ему один удар в область грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что молодой человек и его приятель выбежали из комнаты, после чего направились к соседям, которые вызвали скорую помощь.

«Потерпевший был незамедлительно госпитализирован. В результате нанесенного удара ему причинен тяжкий вред здоровью», — уточняется в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе следствия обвиняемый по решению суда содержался под стражей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.