Житель Ульяновской области приговорен в Пензе к четырем годам колонии за изнасилование Криминал

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. 31-летний житель Ульяновской области, признанный виновным в изнасиловании женщины, приговорен в Пензе к четырем годам колонии общего режима.

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«Следствием и судом установлено, что рано утром 12 августа 2022 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, на улице увидел ранее незнакомую женщину и решил ее изнасиловать. С этой целью он проследовал за ней в одно из зданий, куда она пришла на работу, где, применив насилие, совершил изнасилование. В результате нанесенных ударов потерпевшей 1979 года рождения причинен вред здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.