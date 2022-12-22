Житель Мокшана обвиняется в убийстве собутыльника Криминал

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. 69-летний житель рабочего поселка Мокшан Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины 1961 года рождения.

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«По данным следствия, 9 декабря 2022 года [...] к обвиняемому в гости пришел приятель. В процессе совместного употребления спиртного между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Злоумышленник схватил нож, нанес им множественные удары в область груди потерпевшего, после чего продолжил нанесение ударов топором. После совершения убийства мужчина лег спать. Проснувшись, он решил скрыть следы преступления. С этой целью он вынес тело погибшего из дома и оставил его на пустыре, верхнюю одежду потерпевшего и свою он сжег в бане», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при взаимодействии следователей и сотрудников полиции личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки, по решению суда мужчина заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.