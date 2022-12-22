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В суд направлено уголовное дело о 13 эпизодах мошенничества с арендованными строительными инструментами

16:07 | 22.12.2022 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 34-летнего жителя областного центра, которому вменяется 13 эпизодов мошенничества с арендованными строительными инструментами.

В суд направлено уголовное дело о 13 эпизодах мошенничества с арендованными строительными инструментами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с 16 по 19 августа 2022 года на интернет-сервисе объявлений злоумышленник находил объявления о сдаче в аренду строительных инструментов. Не имея намерения на использование их по назначению, он арендовал инструменты на двое суток и в целях создания видимости исполнения обязательств оплачивал за них денежные средства за сутки. Затем арендованные инструменты он сдавал в комиссионные магазины. Своими преступными действиями пензенец причинил ущерб 13 потерпевшим на сумму более 400 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину злоумышленник признал, однако ущерб не возместил.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — сказала собеседница агентства.

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