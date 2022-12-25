Житель Пензы получил восемь лет колонии строгого режима за причинение смерти соседу Криминал

Пенза, 25 декабря 2022. PenzaNews. 35-летний житель Пензы приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за причинение смерти соседу.

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«Следствием и судом установлено, что днем 11 сентября 2022 года между злоумышленником, находившимся в состоянии опьянения, и его соседом около дома на проспекте Победы в Пензе произошел конфликт. Со слов фигуранта уголовного дела, он начал высказывать претензии соседу по поводу установки по инициативе последнего металлического ограждения во дворе дома. В ходе конфликта злоумышленник толкнул потерпевшего, в результате чего тот упал, затем нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевший 1949 года рождения от полученной травмы головы скончался в больнице 12 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что обвиняемый в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.