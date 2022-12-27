Жительница Пензы, пытаясь заблокировать кредитную заявку в Саратове, перевела мошенникам 28 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. 41-летняя жительница Пензы, пытаясь заблокировать кредитную заявку, якобы поданную от ее имени в Саратове, перевела мошенникам 28 тыс. рублей.

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«Женщина пояснила, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Незнакомка сообщила пензячке о том, что от ее имени в городе Саратове подана заявка на кредит. По словам звонившей, для отмены операции необходимо продиктовать код, поступивший в SMS-сообщении. Спустя некоторое время после того, как женщина сообщила требуемую информацию, она обнаружила, что с ее счета списано 28 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».