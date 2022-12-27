Житель Неверкино лишился 110 тыс. рублей при покупке сахара Криминал

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Житель Неверкино Пензенской области 1981 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке сахара в столице региона.

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«Мужчина рассказал, что приехал в Пензу для приобретения сахара. На территории Октябрьского района, предварительно созвонившись, он встретился с неизвестным. Незнакомец под предлогом выполнения условий сделки завладел деньгами заявителя в размере 110 тыс. рублей и скрылся. После этого неизвестный на связь не выходил, товар до сих пор не получен», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.