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Житель Саратовской области осужден за хищение денег с банковской карты несовершеннолетней

13:57 | 27.12.2022 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно назначено 29-летнему жителю Саратовской области, который совершил хищение денежных средств с банковской карты несовершеннолетней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Саратовской области осужден за хищение денег с банковской карты несовершеннолетней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, рано утром 26 июня 2021 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на улице Комарова в городе Балаково Саратовской области нашел банковскую карту, принадлежащую несовершеннолетней, с банковским счетом, открытым в Пензе. В течение нескольких часов он приобретал с помощью банковской карты, оснащенной системой бесконтактного платежа, продукты питания, одежду и другие предметы, похитив таким образом у потерпевшей более 4 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе следствия причиненный ущерб злоумышленник возместил полностью, вину в совершении инкриминируемого деяния признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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