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Житель Титово проведет четыре месяца в колонии строгого режима за нарушение требований административного надзора

14:00 | 27.12.2022 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. 35-летний житель поселка Титово Пачелмского района Пензенской области, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, проведет четыре месяца в колонии строгого режима за нарушение требований административного надзора.

Житель Титово проведет четыре месяца в колонии строгого режима за нарушение требований административного надзора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в отношении жителя поселка Титово после освобождения из мест лишения свободы решением суда был установлен административный надзор на три года. Вопреки условиям надзора, злоумышленник в 2022 году трижды в ночное время находился не по месту жительства, один раз не явился на обязательную регистрацию в орган внутренних дел и 17 июня в ночное время находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за что был привлечен к административной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый вину признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в неоднократном несоблюдении административных ограничений, сопряженном с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, и назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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