Житель Подмосковья получил 7 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт около 1 кг наркотиков в Пензенской области Криминал

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. 33-летний житель Подмосковья получил семь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории Пензенской области.

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«Как установлено по делу, в целях улучшения своего материального положения злоумышленник посредством мессенджеров по указанию неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобрел крупную оптовую закладку наркотических средств синтетического происхождения массой 997 грамм для дальнейшего их сбыта бесконтактным способом на территории Пензенской области. После этого он на личном автомобиле перевез наркотики в регион, где на 527 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе 2 сентября его транспортное средство было остановлено сотрудниками правоохранительных органов. Приготовленное к сбыту наркотическое средство было изъято из незаконного оборота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый вину признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.