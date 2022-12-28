В Пензенском районе два несовершеннолетних приятеля обвиняются в угоне и краже мотоцикла Криминал

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Двое подростков 2007 года рождения в зависимости от роли каждого обвиняются в угоне и краже мотоцикла «Минск» в Пензенском районе.

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«По данным следствия, вечером 3 мая 2022 года в одном из сел Пензенского района двое несовершеннолетних договорились угнать мотоцикл у односельчанина. С этой целью они через чердак проникли в сарай, повредив запорное устройство, открыли входную дверь и выкатили на улицу мотоцикл. [...] Один из них завел двигатель, [...] после чего несовершеннолетние начали кататься на мотоцикле, поочередно управляя им», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что через несколько дней один из подростков узнал, что владелец мотоцикла скончался, в связи с чем он решил оставить транспортное средство себе, поставил его в гараж по месту своего жительства и впоследствии продал своему знакомому.

«Таким образом, он похитил мотоцикл, причинив потерпевшему – родственнику владельца, вступившему в наследство, имущественный ущерб на сумму более 15 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.