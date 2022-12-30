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Житель Земетчинского района получил 19 лет колонии строгого режима за двойное убийство и покушение на убийство

10:00 | 30.12.2022 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. 27-летний житель Земетчинского района Пензенской области приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за двойное убийство и покушение на убийство.

Житель Земетчинского района получил 19 лет колонии строгого режима за двойное убийство и покушение на убийство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 2 декабря 2021 года молодой человек пришел в гости к знакомым, проживающим в поселке Пролетарском Земетчинского района. После совместного распития спиртных напитков между гостем и сыном хозяина квартиры произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес обидчику не менее восьми ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. Затем гость набросился с ножом на сожительницу собственника жилого помещения, требовавшую прекратить противоправные действия, и нанес ей не менее трех ударов в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после этого злоумышленник прошел в соседнюю комнату, где находился еще один гость, и нанес ему удар ножом в область живота, однако клинок попал в паспорт, который лежал в кармане куртки; 47-летний мужчина оказал физическое сопротивление нападавшему, а затем покинул место происшествия.

По словам собеседницы агентства, злоумышленник убежал из квартиры, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов в соседнем доме.

«Вину в преступлениях обвиняемый признал частично и пояснил, что причиной первого убийства послужили оскорбления потерпевшего в адрес его погибшего отца. Женщине же он нанес удары, так как она пыталась его остановить. В покушении на убийство вину он не признал. В соответствии с заключением государственного обвинителя Пензенский областной суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года и возложением предусмотренных законом обязанностей. В пользу сына погибшей судом взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказала Светлана Артамонова.

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