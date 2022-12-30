В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на убийство посетителя бара Криминал

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Мужчина 1990 года рождения, обвиняемый в покушении на убийство посетителя бара в Пензе, заключен под стражу.

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«По данным следствия, в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года обвиняемый пришел в бар на улице Ульяновской в Пензе. В заведении он употреблял спиртное с ранее незнакомыми мужчинами. В процессе общения между обвиняемым и одним из его новых знакомых произошел конфликт из-за девушки. Они вышли из бара, на улице в ходе драки потерпевший причинил ему телесные повреждения. Разозлившись и намереваясь продолжить выяснение отношений, обвиняемый проследовал домой, где взял нож и вернулся в бар. Между мужчинами снова завязалась потасовка, которая продолжилась на улице. Обвиняемый достал из рукава нож и нанес им не менее трех ударов в область грудной клетки потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что обвиняемый, полагая, что молодой человек скончался, желая скрыть следы совершенного преступления, оттащил его на территорию заброшенной стройки, оставил в кустах и скрылся.

«Пострадавшего через некоторое время обнаружил прохожий. Молодой человек 2000 года рождения госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. [...] По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.